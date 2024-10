Torna il Messina Street Food Fest: un weekend all’insegna del gusto e della tradizione culinaria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Messina Street Food Fest, evento tanto atteso, Torna a far battere il cuore gastronomico della città. Dopo una pausa forzata a causa di un’allerta meteo, il Festival della buona cucina riapre le sue porte al pubblico dal 25 al 27 ottobre. Il sindaco di Messina, Federico Basile, insieme all’ideatore della maniFestazione, ha confermato l’appuntamento, promettendo un weekend ricco di sapori e cultura per tutti gli appassionati di Street Food. Quest’anno, l’evento non solo richiamerà residenti, ma avrà anche un forte richiamo verso turisti provenienti dalla Calabria e da altre province siciliane. Un Festival che celebra il cibo di strada Il Messina Street Food Fest rappresenta un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni culinarie locali. Gaeta.it - Torna il Messina Street Food Fest: un weekend all’insegna del gusto e della tradizione culinaria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, evento tanto atteso,a far battere il cuore gastronomicocittà. Dopo una pausa forzata a causa di un’allerta meteo, ilivalbuona cucina riapre le sue porte al pubblico dal 25 al 27 ottobre. Il sindaco di, Federico Basile, insieme all’ideatoremaniazione, ha confermato l’appuntamento, promettendo unricco di sapori e cultura per tutti gli appassionati di. Quest’anno, l’evento non solo richiamerà residenti, ma avrà anche un forte richiamo verso turisti provenienti dalla Calabria e da altre province siciliane. Unival che celebra il cibo di strada Ilrappresenta un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni culinarie locali.

