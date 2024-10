Gaeta.it - Terminal bus di Vasto: oltre due mesi di chiusura sollevano interrogativi sulla gestione comunale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A poco più di duedalla consegna ufficiale delbus di, l'infrastruttura rimane inattiva e in uno stato di abbandono. Questa situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e i rappresentanti politici locali, che mettono in evidenza l'inesistente strategia dell'amministrazioneper gestire una struttura di così grande importanza per il servizio pubblico. La mancanza di un piano operativo chiaro ha portato ad unainefficace, spingendo i gruppi di opposizione a chiedere spiegazioni e a sollecitare un intervento diretto. L'abbandono delbus e le polemiche politiche La situazione delbus di, che avrebbe dovuto rappresentare un fiore all'occhiello per i trasporti pubblici del territorio, è emblematica delle difficoltà che l'amministrazionesta attraversando.