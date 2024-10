Spettacolo “Take Me Aut”: il potere dell’eroismo e l’inclusione nel mondo del teatro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 19 ottobre 2023, il teatro Gerolamo di Milano ospiterà lo Spettacolo “Take Me Aut, L’eroe che è in me“, scritto e diretto da Alice De André. Questo evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Un Futuro per l’Asperger Onlus, rappresenta un’importante iniziativa per far luce sulle dinamiche di inclusione sociale e lavorativa delle persone con sindrome di Asperger. Attraverso l’esibizione di un cast di giovani talenti, il progetto mira a esplorare le sfide e le vulnerabilità comuni a tutti noi, promuovendo un messaggio di unità e di accettazione. Il concetto di eroismo nel progetto teatrale “Take Me Aut” si poggia su un tema centrale: il viaggio dell’eroe, un concetto ben noto ma reinterpretato attraverso le esperienze dei giovani attori della compagnia. Gaeta.it - Spettacolo “Take Me Aut”: il potere dell’eroismo e l’inclusione nel mondo del teatro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 19 ottobre 2023, ilGerolamo di Milano ospiterà loMe Aut, L’eroe che è in me“, scritto e diretto da Alice De André. Questo evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Un Futuro per l’Asperger Onlus, rappresenta un’importante iniziativa per far luce sulle dinamiche di inclusione sociale e lavorativa delle persone con sindrome di Asperger. Attraverso l’esibizione di un cast di giovani talenti, il progetto mira a esplorare le sfide e le vulnerabilità comuni a tutti noi, promuovendo un messaggio di unità e di accettazione. Il concetto di eroismo nel progetto teatrale “Me Aut” si poggia su un tema centrale: il viaggio dell’eroe, un concetto ben noto ma reinterpretato attraverso le esperienze dei giovani attori della compagnia.

