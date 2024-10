Sci alpino, i convocati dell’Italia per Soelden: c’é Vinatzer, Della Vite ancora incerto (Di lunedì 21 ottobre 2024) La seconda gara stagionale Della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, la prima del comparto maschile, si terrà a Soelden, in Austria, che ospiterà sul ghiacciaio del Rettenbach uno slalom gigante domenica 27 ottobre, con la prima run prevista alle ore 10.00 e l’inversione dei migliori 30 in programma a partire dalle ore 13.00. Sono cinque gli azzurri certi di essere al via Della gara austriaca, ovvero Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini ed Alex Vinatzer. Per quanto concerne Filippo Della Vite, invece, l’atleta, lo staff medico e lo staff tecnico decideranno a ridosso Della gara circa l’eventuale partecipazione. Va ricordato che Della Vite ha da poco ricominciato a sciare dopo l’intervento chirurgico alla quale è stato sottoposto per ridurre la frattura scomposta del pollice Della mano destra. Oasport.it - Sci alpino, i convocati dell’Italia per Soelden: c’é Vinatzer, Della Vite ancora incerto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La seconda gara stagionaleCoppa del Mondo 2024-2025 di sci, la prima del comparto maschile, si terrà a, in Austria, che ospiterà sul ghiacciaio del Rettenbach uno slalom gigante domenica 27 ottobre, con la prima run prevista alle ore 10.00 e l’inversione dei migliori 30 in programma a partire dalle ore 13.00. Sono cinque gli azzurri certi di essere al viagara austriaca, ovvero Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini ed Alex. Per quanto concerne Filippo, invece, l’atleta, lo staff medico e lo staff tecnico decideranno a ridossogara circa l’eventuale partecipazione. Va ricordato cheha da poco ricominciato a sciare dopo l’intervento chirurgico alla quale è stato sottoposto per ridurre la frattura scomposta del pollicemano destra.

Sci alpino : I convocati per gigante di Soelden - in dubbio Della Vite - Tutto pronto per le gare di apertura della stagione di Coppa del Mondo ROMA - È stata definita la composizione delle due squadre che prenderanno parte ai giganti di apertura della stagione di Coppa del mondo (donne sabato 26 ottobre, uomini domenica 27 ottobre con le due manches programmate alle ore .

Sci alpino - le convocate dell’Italia per Soelden : presenti Brignone e Bassino - assente Goggia - Sono state diramate le convocazioni dell’Italia dello sci alpino per quanto concerne il settore femminile in vista dell’opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025, previsto a Soelden, in Austria, dove si terrà uno slalom gigante sabato 26 ottobre con prima manche alle 10. Saranno sette le azzurre in gara sul ghiacciaio del Rettenbach, ovvero Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta ... (Oasport.it)

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2024 : Vinatzer e Brignone guidano convocati azzurri - Tre le vittorie dell’Italia, tutte al femminile, su questa pista: Denise Karbon nel 2007, Federica Brignone nel 2015 e Marta Bassino nel 2020, con inoltre diversi podi. . In campo maschile, come comunica la Fisi, saranno presenti Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, da capire se sarà al cancelletto anche Filippo Della Vite, che ha ripreso a ... (Sportface.it)