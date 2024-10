Saturday Night Live, il film che racconta la storia dello show è divertente ma davvero troppo innocuo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il racconto di una lotta di generazioni che cerca di restituire (in maniera un po' banale) l'energia caotica degli anni Settanta Wired.it - Saturday Night Live, il film che racconta la storia dello show è divertente ma davvero troppo innocuo Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il racconto di una lotta di generazioni che cerca di restituire (in maniera un po' banale) l'energia caotica degli anni Settanta

Festa del Cinema di Roma - Jason Reitman : “Racconto il primo ‘Saturday Night Live’ tra genio e caos” - Così Jason Reitman nell’intervista all’Adnkronos parla del suo ultimo film, che prende il nome dal noto show americano, in anteprima alla 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma. ‘Saturday Night’ è il film “più difficile e il più gratificante che abbia mai fatto”, ammette Reitman. Al cinema come evento speciale dal 21 al 23 ottobre con Eagle Pictures, il film Sony Pictures racconta i novanta ... (Dailyshowmagazine.com)

Saturday Night - recensione RoFF19 : la nascita di una leggenda raccontata da un film irresistibile - Saturday Night – J. Era necessario uno spirito senza filtri, senza autocensure ridicole, senza problemi nel dire la cosa giusta magari nel modo sbagliato, affinché lo spirito del SNL restasse integro, puro, cristallizzato nel tempo cinematografico ora e in quello mitologico dell’entertainment e della cultura popolare americani. (Spettacolo.eu)