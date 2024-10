Saturday Night: Jason Reitman e quei novanta minuti per entrare nella leggenda (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il regista ricostruisce in tempo reale ciò che è accaduto dietro le quinte della prima puntata del SNL, tra una scaletta da mettere in ordine, dirigenti che aspettavano di veder sventolare bandiera bianca e un gruppo di giovani artisti pronti a prendersi il palco. Al cinema il 21, 22 e 23 con Sony Pictures "novanta minuti di tv dal vivo con dei ventenni senza alcuna esperienza. Uno show controcorrente con completi sconosciuti, senza trama né struttura". Parole tutt'altro che incoraggianti e che non promettono nulla di buono. Le pronuncia Dick Ebersol (Cooper Hoffman, il Gary Valentine di Licorice Pizza), l'allora direttore della programmazione notturna del weekend della NBC, parlando con il produttore del suddetto show, Lorne Michaels (Gabriel LaBelle, che torna sul grande schermo dopo The Fabelmans), in una sequenza di Saturday Night, al cinema il 21, 22 e 23 con Sony Pictures. Movieplayer.it - Saturday Night: Jason Reitman e quei novanta minuti per entrare nella leggenda Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il regista ricostruisce in tempo reale ciò che è accaduto dietro le quinte della prima puntata del SNL, tra una scaletta da mettere in ordine, dirigenti che aspettavano di veder sventolare bandiera bianca e un gruppo di giovani artisti pronti a prendersi il palco. Al cinema il 21, 22 e 23 con Sony Pictures "di tv dal vivo con dei ventenni senza alcuna esperienza. Uno show controcorrente con completi sconosciuti, senza trama né struttura". Parole tutt'altro che incoraggianti e che non promettono nulla di buono. Le pronuncia Dick Ebersol (Cooper Hoffman, il Gary Valentine di Licorice Pizza), l'allora direttore della programmazione notturna del weekend della NBC, parlando con il produttore del suddetto show, Lorne Michaels (Gabriel LaBelle, che torna sul grande schermo dopo The Fabelmans), in una sequenza di, al cinema il 21, 22 e 23 con Sony Pictures.

