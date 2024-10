Quotidiano.net - Sanofi pronta a vendere Opella a CD&R per 16 miliardi

(Di lunedì 21 ottobre 2024)ha avviato un nuovo round di trattative esclusive pera Clayton Dubilier & Rice la quota di controllo a sua unità consumer health dopo che il governo francese si è assicurato il rispetto di alcuni impegni e ha accettato di prendere una quota di minoranza. Le trattative secondo Bloomberg vedonoa trasferire una quota del 50% dialla società statunitense per un valore d'impresa di circa 16di euro Le nuove trattative sono state avviate dopo che CD&R ha accettato di assumere impegni di posti di lavoro, investimenti e produzione a livello locale.aveva infatti suscitato reazioni negative in Francia quando ha preferito la società statunitense piuttosto che una francese per l'azienda produttrice dell'antidolorifico Doliprane.