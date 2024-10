Gaeta.it - Roberto De Santis, ‘Er Nasca’, condannato a cinque anni per tentata estorsione aggravata

La sentenza definitiva del Tribunale di Roma ha confermato la condanna diDe, noto come 'Er, perdal metodo mafioso. La decisione è stata emessa in seguito al processo che ha coinvolto l'imprenditrice romana, obbligata a versare una somma considerevole di denaro sotto minaccia. Questa vicenda, che ha messo in luce il radicamento della criminalità organizzata nella capitale, ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura. La condanna definitiva e le sue implicazioni L'ultimo verdetto contro De, che comporta una pena didi reclusione, è divenuto ufficiale il 1 ottobre 2024, dopo che la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali dell'imputato.