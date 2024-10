Risultati del weekend del settore giovanile amaranto: 19-20 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Primavera 4 Arezzo – AZ Picerno 5-0 L’Arezzo Primavera travolge l’AZ Picerno con un netto 5-0, dominando l’intero incontro. Concetti, protagonista assoluto, segna una tripletta, sfiorando il poker con un tiro che colpisce la traversa. Le altre reti portano le firme di Gulisano e Hajri nei minuti di recupero. Una prestazione brillante che conferma l’ottima forma della squadra. Under 17 Audace Cerignola – Arezzo 0-2 Vittoria esterna per l’Arezzo che supera l’Audace Cerignola 2-0. Nonostante la pressione dei padroni di casa, il portiere Rossi salva il risultato prima che Fratini chiuda la gara al 90? con una precisa ripartenza. L’Arezzo ha mostrato cinismo e solidità difensiva. Under 16 Arezzo – Lucchese 3-0 Prima vittoria stagionale per l’Arezzo Under 16, che sconfigge la Lucchese con un netto 3-0. Lortica.it - Risultati del weekend del settore giovanile amaranto: 19-20 ottobre Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Primavera 4 Arezzo – AZ Picerno 5-0 L’Arezzo Primavera travolge l’AZ Picerno con un netto 5-0, dominando l’intero incontro. Concetti, protagonista assoluto, segna una tripletta, sfiorando il poker con un tiro che colpisce la traversa. Le altre reti portano le firme di Gulisano e Hajri nei minuti di recupero. Una prestazione brillante che conferma l’ottima forma della squadra. Under 17 Audace Cerignola – Arezzo 0-2 Vittoria esterna per l’Arezzo che supera l’Audace Cerignola 2-0. Nonostante la pressione dei padroni di casa, il portiere Rossi salva il risultato prima che Fratini chiuda la gara al 90? con una precisa ripartenza. L’Arezzo ha mostrato cinismo e solidità difensiva. Under 16 Arezzo – Lucchese 3-0 Prima vittoria stagionale per l’Arezzo Under 16, che sconfigge la Lucchese con un netto 3-0.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C Girone C - 7ª giornata : la coppia Picerno-Benevento vince e torna in vetta | RISULTATI e CLASSIFICA - Emozioni nelle ultime partite della 7ª giornata del Girone C di Serie C. . In particolar modo si è registrata una prova di forza del Benevento, in grado di vincere con il netto risultato di 4-1 contro la Juventus U23. Nell’altra partita vittoria casalinga del Picerno contro il Messina con il punteggio di 2-0: decisive le marcature di Cardoni e Petito. (Calcioweb.eu)

Risultati Serie C Girone C - 4ª Giornata : nel turno degli 0-0 il Picerno resiste a Catania | CLASSIFICA - Lo 0-0 di Catania, ovviamente, soddisfa il Picerno e lascia l’amaro in bocca alla squadra di Toscano. Il Crotone ha superato per 2-0 il Messina ma il risultato sta strettissimo ai giallorossi di mister Modica, mentre il trionfo degli 0-0 travolge Monopoli-Juventus Next Gen, Casertana-Turris, Catania-Picerno (come detto) e, ieri, anche Taranto-Trapani Risultati Serie C Girone C 4ª ... (Calcioweb.eu)