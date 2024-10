Riparte "Start Me Up", il progetto di Eni per i giovani che vogliono fare impresa (Di lunedì 21 ottobre 2024) E' partita oggi da Catania la seconda edizione di "Start-Me Up" il progetto ideato da Joule, la scuola di Eni per l'impresa, con lo scopo di rilanciare il territorio siciliano partendo dai giovani. L'iniziativa, che coinvolgerà Catania e Palermo e la bioraffineria Enilive di Gela punta a dare a Palermotoday.it - Riparte "Start Me Up", il progetto di Eni per i giovani che vogliono fare impresa Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) E' partita oggi da Catania la seconda edizione di "-Me Up" ilideato da Joule, la scuola di Eni per l', con lo scopo di rilanciare il territorio siciliano partendo dai. L'iniziativa, che coinvolgerà Catania e Palermo e la bioraffineria Enilive di Gela punta a dare a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Economia - riparte "Start Me Up" : progetto di Eni per i giovani - È partita oggi da Catania la seconda edizione di "Start-Me Up" il progetto ideato da Joule la Scuola di Eni per l'impresa, con lo scopo di rilanciare il territorio siciliano partendo dai giovani. . . L'iniziativa, che coinvolgerà Catania e Palermo e la bioraffineria Enilive di Gela punta a dare a 80. (Cataniatoday.it)

Il progetto che insegna a riparare le bici ai giovani con disturbi del neurosviluppo - La Nostra Famiglia, presso la sede di Bosisio Parini, lunedì 21 ottobre ha avviato il progetto formativo 'Come riparo la bici', un laboratorio per la manutenzione e riparazione delle biciclette rivolto a ragazzi e ragazze. È partito un nuovo progetto d'inclusione nel cuore della Brianza lecchese. . (Leccotoday.it)

La sicurezza stradale : il progetto Sara Safe Factor arriva ad Avellino per sensibilizzare i giovani - 525 incidenti, portando a 3. Facebook WhatsApp Twitter Il rispetto delle regole è fondamentale sia in pista che sulla strada, e questa è una verità che Andrea Montermini, campione automobilistico, sottolinea da oltre dieci anni attraverso il progetto Sara Safe Factor. 365 incidenti, lascia intendere l’urgenza di campagne educative e informazione mirata. (Gaeta.it)