Riforme: Ascani, 'governare non è comandare, destra mina equilibrio costituzionale' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La destra mina l'equilibrio costituzionale dei poteri. Ministri ultras in piazza per difendere il capo-partito sotto processo. Ministri a testa bassa contro i giudici che applicano le leggi. La seconda carica dello Stato che mette nel mirino l'indipendenza della magistratura. Si fermino. governare non è comandare". Così Anna Ascani del Pd sui social. Liberoquotidiano.it - Riforme: Ascani, 'governare non è comandare, destra mina equilibrio costituzionale' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Lal'dei poteri. Ministri ultras in piazza per difendere il capo-partito sotto processo. Ministri a testa bassa contro i giudici che applicano le leggi. La seconda carica dello Stato che mette nel mirino l'indipendenza della magistratura. Si fermino.non è". Così Annadel Pd sui social.

