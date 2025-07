Como nel ricordo di Luigi Carluccio | 44 anni dopo il sacrificio in divisa

Questa mattina, la polizia di stato di Como ha commemorato il brigadiere Luigi Carluccio, caduto in servizio nella notte del 15 luglio 1981 mentre cercava di disinnescare un ordigno esplosivo piazzato in viale Lecco. La cerimonia è stata organizzata dal comune di Como e ha avuto il suo momento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Brigadiere Carluccio, il ricordo di Como a 44 anni dalla tragica notte dei fuochi - Como e la Polizia stamane hanno commemorato il 44° anniversario del sacrificio del brigadiere di Pubblica Sicurezza Luigi Carluccio, morto 44 anni fa (era ... Lo riporta ciaocomo.it

“Luigi Carluccio, un eroe e un esempio” - “Il nome di Luigi Carluccio continua a vivere nella memoria della città, nelle istituzioni che rappresentiamo e nei cuori di ... espansionetv.it scrive