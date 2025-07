Caso Yamal i performer affetti da nanismo ingaggiati per la festa difendono il campione e attaccano l’ADEE | Lasciateci lavorare!

Una pioggia di insulti negli ultimi due giorni sta coprendo Lamine Yamal, stella del Barcelona colpevole, secondo molti sui social, di aver ingaggiato delle persone affette da nanismo per uno spettacolo di intrattenimento in occasione della festa organizzata per i suoi 18 anni. A gettare benzina sul fuoco la nota stampa dell’Adee, associazione spagnola che rappresenta le persone affette da acondroplasia e altre displasie scheletriche. Parole dure contro il giovane Yamal, uno dei possibili candidati al prossimo Pallone D’oro: «Per l’Adee, questo tipo di pratica è intollerabile perché perpetua stereotipi, alimenta la discriminazione e mina l’immagine e i diritti delle persone affette da acondroplasia o altre displasie scheletriche». 🔗 Leggi su Open.online

Uno degli artisti affetti da nanismo che era alla festa di Lamine Yamal ha svelato cosa è successo; Yamal, guai in vista: rischia indagine dopo festa con performer affetti da nanismo; Nani alla festa, uno dei protagonisti difende Yamal: “Ecco cosa abbiamo fatto”.

Yamal indagato per party compleanno, uno dei protagonisti affetti da nanismo allo scoperto: "Ecco la verità" - Il fuoriclasse del Barcellona Yamal nella bufera, potrebbe aver violato la legge sulla disabilità alla sua festa: tra tante polemiche una testimonianza di un soggetto affetto da nanismo ... Si legge su sport.virgilio.it

Uno degli artisti affetti da nanismo che era alla festa di Lamine Yamal ha svelato cosa è successo - Uno degli artisti affetti da nanismo che si è esibito alla festa di compleanno di Yamal ha parlato svelando cos'è realmente accaduto al party dell'attaccante ... Secondo fanpage.it