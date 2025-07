Il monito della Commissione Ue al governo sul caso Unicredit

La decisione presa dal governo, il 18 aprile, di esercitare i poteri speciali (golden power) per tutelare la sicurezza nazionale, “nella forma dell’imposizione di specifiche prescrizioni”, in relaz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il monito della Commissione Ue al governo sul caso Unicredit

Il monito della Commissione Ue al governo sul caso Unicredit; Nel governo cresce la tesi del «complotto»; Monito dell'Ue al governo: Più cautela su Unicredit.

La Commissione europea chiede chiarimenti al governo sul caso Unicredit-Bpm - Bruxelles ritiene "carenti" le motivazioni per l'utilizzo del golden power e invia le sue osservazioni all'esecutivo, che ora potrà rispondere. Da rainews.it