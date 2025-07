Melania celebrata sui social di Kiev Lady Trump diventa ‘agente Trumpenko’

(Adnkronos) – I social media ucraini elogiano Melania Trump per aver giocato "un ruolo chiave" nel cambio di passo del marito nei confronti della Russia. L'idea è maturata quando, durante il suo incontro ieri alla Casa Bianca con il segretario generale della Nato Mark Rutte, Trump ha affermato che Melania è stata essenziale nel sottolineare . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: melania - social - trump - celebrata

Melania Trump diventa "agente Trumpenko": gli ucraini la celebrano sui social - Dopo le dichiarazioni di Donald Trump alla Casa Bianca, i social ucraini esaltano il ruolo di Melania nel cambio di rotta verso la Russia: tra meme e omaggi, nasce il personaggio dell’agente Trumpenko

Il discorso del Presidente Usa durante le celebrazioni del 4 luglio alla Casa Bianca. Al suo fianco, la moglie Melania. Vai su Facebook

Melania diventa 'agente Trumpenko', la first lady celebrata sui social di Kiev; Financial Times: Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire la Russia in profonditĂ ; Melania Trump: look sofisticato (Made in Usa) per celebrare la parata militare.

Melania celebrata sui social di Kiev, la first lady diventa 'agente Trumpenko' - I social ucraini la elogiano per aver giocato 'un ruolo chiave' nel cambio di passo del marito nei confronti della Russia ... Da adnkronos.com

Melania celebrata sui social di Kiev, Lady Trump diventa 'agente Trumpenko' - I social media ucraini elogiano Melania Trump per aver giocato "un ruolo chiave" nel cambio di passo del marito nei confronti della Russia. Da adnkronos.com