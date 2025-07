Jennifer Lopez infiamma Madrid con Wreckage of You un inno all’amor proprio e alla forza dopo la fine della storia con Ben Affleck

J ennifer Lopez è tornata a brillare e ha infiammato Madrid con il suo tour Up All Night. La popstar ha dominato il palco della Movistar Arena e ha trasmesso al pubblico femminilitĂ , energia e un messaggio potente: qualsiasi dolore può essere trasformato in forza. Tra look sorprendenti, coreografie spettacolari e hit del passato, lo show di JLo ha dato inizio all’era della sua rinascita. Il brano con piĂą successo della serata? La revenge song in stile Shakira rivolta all’ex marito Ben Affleck. Con Wreckage of You – tradotta in italiano “le tue macerie” – JLo scrive una nuova pagina fatta di amor proprio, autonomia e luce ritrovata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Jennifer Lopez infiamma Madrid con “Wreckage of You”, un inno all’amor proprio e alla forza dopo la fine della storia con Ben Affleck

