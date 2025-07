Fumetti cosplay musica e tanto divertimento | torna il MonzaCon

Fumetti, cosplay, giochi, musica e raduni a tema. All'Opiquad Arena di viale Stucchi Monza va in scena MonzaCon, la due giorni organizzata da Comics per tutti gli appassionati di fumettistica e che dopo il successo dell’edizione invernale torna il 19 e il 20 luglio. La nuova edizione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: fumetti - cosplay - musica - torna

Fumetti, cosplay e cultura pop a Forte Marghera: nel weekend arriva il "Comics" - Mestre si prepara ad accogliere per due giorni il meglio del mondo dei fumetti e della cultura pop. Arriva a Forte Marghera sabato 3 e domenica 4 maggio il Venezia Comics, con tante novità e una proposta ancora più ampia rispetto al 2024, quando stabilì il record di 23mila presenze.

Riecco il Festival del Nerd: un week-end tra fumetti, cosplay e concerti all'insegna degli anni '80 - È stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la nona edizione del Festival del Nerd di Foggia, che animerà il centro cittadino sabato 10 e domenica 11 maggio.

Cosplay, fumetti, sfilate e creatività : a Pavullo è tempo di Mascherata di primavera - Dopo il rinvio forzato di domenica 5 maggio a causa del maltempo, la Mascherata di primavera è pronta a tornare: l’appuntamento è per domenica 25 maggio, per un'intera giornata di festa lungo le vie del centro storico di Pavullo, con iniziative per tutte le età tra cosplay, fumetti, prodotti.

SAVE THE DATE – Magico Mondo del Cosplay Il raduno cosplay più partecipato d’Italia torna per la sua 19ª edizione al Parco Giardino Sigurtà ! Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 Un weekend di pura magia, tra creatività , musica, colori e fantasia Vai su Facebook

Il 7 e 8 giugno torna 'Lanciano nel Fumetto', due giorni di comics, games e cosplay; Festival del fumetto di Novegro: programma e biglietti; Burtomics Comics & Games, il Festival Nerd dell’Estate ritorna dal 11 al 13 luglio 2025.

Cartoon Club & RiminiComix: mostre, fumetti, concerti, cosplay in riva al mare - È partita la 41esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, lo storico Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, che fino al 20 luglio sarà di scena a Rimini. Secondo newsrimini.it

MonzaCon torna con l’edizione estiva tra fumetti, cosplay e giochi - MonzaCon ospiterà oltre 70 realtà tra fumettisti, illustratori, editori indipendenti e artigiani del settore comics. Si legge su mbnews.it