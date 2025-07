Napoli la giornata di Lang Ma il fronte Osimhen-Galatasaray non si sblocca

Napoli, 15 luglio 2025 - Un mercato, almeno nella sua prima parte, a due velocitĂ : finora il Napoli, nonostante qualche lungaggine inevitabile in una sessione comunque dalla durata monstre, ha comprato ciò che voleva, con Luca Marianucci e Kevin De Bruyne giĂ da tempo ufficiali e Noa Lang e Sam Beukema in procinto di diventarlo nelle prossime ore, ma le cessioni stanno seguendo un'altra velocitĂ . Specialmente per quanto riguarda la piĂą attesa e importante, quella intorno alla quale ruota gran parte della salute economica del club: Victor Osimhen e il Galatasaray, una querelle che proprio non vuole saperne di arrivare a una schiarita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, la giornata di Lang. Ma il fronte Osimhen-Galatasaray non si sblocca

