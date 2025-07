Avellino il bilancio spacca il Consiglio | la città appesa a un voto mentre il tempo scorre

Ad Avellino, giovedì, si vota il bilancio, ma in realtà si misura qualcosa di meno contabile e più definitivo: la fine, o la sopravvivenza, di un’esperienza amministrativa. E con essa, forse, l’ultimo briciolo di fiducia in una rappresentanza che da mesi si dibatte in uno stallo che non è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - bilancio - spacca - consiglio

Avellino, stadio e bilancio: il conto alla rovescia è iniziato - Avellino – Il prossimo 12 maggio, il Consiglio comunale sarà chiamato a votare il Bilancio di Previsione 2025-2027 e il Documento unico di programmazione (Dup).

Avellino, bilancio approvato: "Un passo in avanti. Ora al lavoro per città , strade, stadio e centro per l’autismo" - Avellino – Dopo una lunga e tesa maratona consiliare iniziata alle 9:30, il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025–2027, evitando così lo scioglimento anticipato dell’assise.

Bilancio approvato, ma ad Avellino è tempo di resa dei conti - Avellino – Dopo una lunga e convulsa seduta iniziata alle 9:30, il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025–2027, scongiurando così lo scioglimento anticipato della consiliatura.

Provaci ancora Nargi.

Crisi al Comune di Avellino, oggi si torna in Consiglio: primo test per il Patto di Nargi - Questo pomeriggio torna a riunirsi il consiglio comunale di Avellino: è l’ultima Assise prima di quella, determinante, che si terrà il 17 luglio. Scrive corriereirpinia.it

Il consiglio comunale di Avellino approva la variazione di bilancio per i lavori allo stadio Partenio - Il consiglio comunale di Avellino ha approvato all’unanimità la variazione di Bilancio per i lavori di adeguamento allo stadio Partenio. Come scrive corriereirpinia.it