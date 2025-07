Aggredisce con un martello il nuovo compagno della ex mentre la coppia viene multata dai carabinieri | arrestato

Non si sarebbe dovuto avvicinare alla sua ex così come disposto da provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma lo ha fatto e brandendo un martello di circa 30 centimetri con cui avrebbe tentato di colpire l’attuale compagno della donna. Tutto davanti ai carabinieri che lo hanno prontamente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: martello - compagno - carabinieri - aggredisce

Aggredisce con un martello il nuovo compagno della ex mentre la coppia viene multata dai carabinieri: arrestato; In preda alla gelosia prende a martellate il rivale. Operaio arrestato per tentato omicidio; Mantova, presa a martellate in testa dall’ex compagno: lei lotta per la vita, lui arrestato.

Frosinone: aggredisce la compagna, la nonna e i carabinieri: arrestato - I carabinieri di Piglio hanno arrestato un ragazzo di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a provvedimento cautelare per il codice rosso, con l'accusa di resistenza ... Come scrive msn.com

Aggredisce compagna e carabinieri. Ubriaco manesco finisce in manette - Insulta e aggredisce la compagna, spacca alcune suppellettili e poi aggredisce i militari intervenuti in aiuto della donna. Scrive ilrestodelcarlino.it