al via la visita di tajani a washington incontro con rubio

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha iniziato la sua missione a Washington. Nell'arco della visita, Tajani incontrerĂ il segretario di Stato, Marco Rubio, il presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, Jim Risch, e il rappresentante commerciale degli Stati Uniti (Trade representative), l'ambasciatore Jamieson Greer. Al Congresso è stato previsto anche un incontro con lo speaker della Camera Mike Johnson. Al centro della missione, la trattativa sui dazi e le principali sfide internazionali, a partire dal sostegno all' Ucraina nei confronti dell'aggressione russa.

Jenin, l'Idf spara in aria durante visita di una delegazione Ue. Poi si scusa. Coinvolto vice console italiano. Tajani: «Inaccettabile» - L'esercito israeliano: i diplomatici erano in area non autorizzata. L'Anp: erano impegnati in una missione ufficiale Â

L’esercito israeliano spara in aria durante una visita di diplomatici Ue a Jenin. Coinvolto anche il viceconsole italiano, la rabbia di Tajani – Il video - Momenti di alta tensione si sono verificati a Jenin, in Cisgiordania, dove un’unità delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha sparato colpi di avvertimento in aria durante una visita diplomatica internazionale.

Jenin, Idf spara in aria contro delegazione diplomatica UE in visita al campo profughi, Tajani: "Minacce inaccettabili"- VIDEO - I soldati israeliani hanno sparato "colpi di avvertimento" contro una delegazione composta da 25 diplomatici, tra cui anche alcuni UE; presente anche il viceconsole italiano Alessandro Tutino Un'unitĂ dell'Idf ha sparato alcuni colpi in aria durante la visita di una delegazione diplomatica ne

