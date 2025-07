Summer Fest al via stasera in piazza Federico di Svevia la rassegna CineAmatografo

Prende il via stasera alle 21, per il Summer Fest promosso dall’Amministrazione Trantino, la rassegna gratuita "CineAmatografo - Martedì al cinema" organizzata da Buongiorno Sicilia nella speciale cornice della pedonalizzata piazza Federico di Svevia, con lo sfondo del Castello Ursino. Il primo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Patty Pravo in concerto per il 'Vieste Summer Fest' - In occasione della prima edizione del ‘Vieste Summer Fest’, nella cittadina garganica arriva Patty Pravo.

The Kolors in concerto per il ‘Vieste Summer Fest’ - In occasione della prima edizione del ‘Vieste Summer Fest’, nella cittadina garganica arrivano The Kolors.

Roma Summer Fest, da Sting a Daniele Silvestri: i 70 concerti dell'estate all'Auditorium - È stato presentato nella mattinata di giovedì 8 maggio, presso il Campidoglio, l'edizione 2025 di Roma Summer Fest.

Presentato il cartellone del Catania Summer Fest 2025: oltre 200 eventi e una nuova rassegna di film - Presentato il piano degli appuntamenti estivi a Catania, dal 26 giugno all’11 ottobre. Si legge su meridionews.it