Entra di notte in pescheria per rubare ma non trova i contanti e si porta via il pesce | denunciato

È stato identificato e denunciato dai carabinieri un uomo di 35 anni accusato di aver compiuto un furto all’interno di una pescheria nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe introdotto nel locale forzando una finestra sul retro, che affaccia su un cortile. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

