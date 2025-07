Dazi opposizioni chiedono in aula Camera informativa Meloni | non si nasconda

Roma, 15 lug. (askanews) – Pd, M5s, Avs, Iv e Azione hanno chiesto in aula alla Camera che la premier Giorgia Meloni riferisca in Parlamento la strategia che il governo intende attuare dopo l’annuncio dei dazi da parte del presidente Usa Donald Trump. “Di fronte alla scelta irresponsabile che rischia di portare una crisi sociale ed economica di portata enorme, Meloni ha il dovere di condividere con Parlamento e opposizione la strategia. Ad oggi non c’è stata nessuna informazione o contatto con noi, invece pensiamo sia doveroso che la premier spieghi agli italiani qual è strategia”, ha detto il Verde Angelo Bonelli prendendo la parola in apertura di seduta e sottolineando in particolare le “posizioni incomprensibili ed irresponsabili di Salvini che contiunua a difendere la scelta di Trump e continua a sostenere che il problema sia l’Europa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: meloni - dazi - aula - camera

