Pistola in bocca al consulente finanziario sardo per farlo pagare | arrestati due uomini del Sistema

Due uomini ritenuti vicini ai clan di camorra sono stati arrestati oggi dalla Squadra mobile della questura di Sassari per estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso, nei confronti di un consulente finanziario di Olbia. L'arresto è scattato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

