Separazione delle carriere il voto finale del Senato slitta al 22 luglio

È stato posticipato di una settimana il voto finale del Senato sulla riforma della magistratura che prevede la separazione delle carriere: secondo dei quattro richiesti dal disegno di legge costituzionale, si terrà martedì 22 luglio. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo che si è riunita a Palazzo Madama. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha spiegato che lo slittamento del voto alla prossima settimana è frutto di un’intesa raggiunta tra i gruppi parlamentari, dopo la richiesta di alcuni. Per cui oggi andrà avanti la discussione, poi il 22 luglio ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Separazione delle carriere, il voto finale del Senato slitta al 22 luglio

Approvata dal Consiglio dei ministri a maggio 2024, la riforma costituzionale prosegue in Parlamento con un calendario serrato e senza modifiche. Tra le novità procedurali, l’uso del “canguro” in commissione e l’invio in Aula senza relatore. Il voto finale atteso Vai su Facebook

