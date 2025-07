Sventa un furto mentre fa la spesa | Carabiniere fuori servizio blocca ladro a Vignola

Nel pomeriggio dell’11 luglio, un Carabiniere della Tenenza di Vignola ha sventato un furto all’interno di un noto ipermercato cittadino, nonostante fosse libero dal servizio. Intorno alle 13:30, un cittadino tunisino di 33 anni, domiciliato a Savignano sul Panaro (MO), ha prelevato diversi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

