Separazione carriere ok finale Senato slitta a martedì 22 luglio

Roma, 15 lug. (askanews) – Le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla riforma della Giustizia che prevede la separazione delle carriere, slittano da domani a martedì della prossima settimana, il 22 luglio. Lo ha deciso la capigruppo del Senato, dopo che il presidente Ignazio La Russa ha accolto la richiesta di alcuni gruppi. “Domani – ha spiegato il presidente dei senatori di Fi Maurizio Gasparri – si esaurisce il dibattito sul provvedimento e martedì ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. Noi avremmo voluto votare subito ma se c’è una richesta del presidente e ampia condivisione, siccome giudichiamo questa riforma una riforma che ha un appuntamento con la storia e non con la cronaca, non saranno tre-quattro giorni a modificare la sostanza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: separazione - carriere - finale - senato

Separazione delle carriere, il governo ha fretta: La Russa pronto alla mini-tagliola sugli emendamenti dell’opposizione - Accelerare i tempi, tagliare il dibattito, azzerare migliaia di emendamenti e varare l’agognata separazione delle carriere, provvedimento tanto caro al fu Cavalier Silvio Berlusconi.

Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore - La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati andrà in Aula l’ 11 giugno al Senato anche senza mandato al relatore, cioè senza che sia concluso l’esame in Commissione Affari costituzionali.

Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva - Separazione delle carriere: il punto di svolta che ridefinisce l’autonomia e l’equilibrio del sistema giudiziario italiano.

Via libera dell'Aula del Senato all'articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati Vai su Facebook

Voto finale Senato su separazione carriere slitta al 22 luglio; Separazione carriere, ok finale Senato slitta a martedì 22 luglio; Voto finale Senato su separazione carriere slitta al 22 luglio.

Separazione carriere, ok finale Senato slitta a martedì 22 luglio - (askanews) – Le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla riforma della Giustizia che prevede la separazione delle carriere, slittano da domani a martedì della prossima settimana, il ... Scrive askanews.it

Voto finale Senato su separazione carriere slitta al 22 luglio - Si dovrebbe votare martedì 22 luglio la riforma sulla separazione delle carriere della magistratura al Senato. Segnala quotidiano.net