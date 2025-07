A 30 anni dal genocidio di Srebrenica doppio appuntamento a Udine

Nel luglio del 1995, durante la guerra in Bosnia (1992-1995), Srebrenica, enclave musulmana sotto protezione ONU, fu conquistata dalle forze serbo-bosniache. In seguito all’invasione, circa 8 mila uomini musulmani, in appena tre giorni, furono uccisi. La popolazione civile espulsa. Per ricordare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Srebrenica 30 anni dopo: da Trieste, il viaggio dopo il genocidio - Alla fine della Seconda guerra mondiale, l’Europa si era ripromessa: “Mai più”. Mai più campi di concentramento, mai più stermini su base etnica.

Srebrenica, a 30 anni dal genocidio. La città spenta costretta a ricordare. “Qui sopravvive soltanto il dolore” - Srebrenica, 30 giugno 2025 – La ragazza si scusa. Quasi urla. Deve sovrastare i rumori del martello pneumatico e della smerigliatrice che provengono da fuori il magazzino dove è allestita la mostra temporanea che racconta la ‘marcia della morte ’, quella di coloro che provarono a fuggire da Srebrenica quando le truppe del generale serbo Ratko Mladi? entrarono in città nel 1995.

Trent'anni dopo, a Srebrenica mancano all'appello ancora mille morti - Srebrenica, 5 lug. (askanews) - Sadik Selimovic, sopravvissuto del massacro di Srebrenica, racconta il suo impegno all'Istituto bosniaco per i dispersi.

Francesco Strazzari, 1995-2025, Srebrenica nel riverbero di Gaza, Il Manifesto, 12 luglio 2025 MAI PIÙ Oggi il governo israeliano dichiara che gli abitanti di Gaza dovrebbero poter partire se lo desiderano, e che collabora con gli Stati Uniti per trovare paesi dis Vai su Facebook

A 30 anni dal genocidio di Srebrenica: doppio appuntamento, a Udine, per non dimenticare; Il doppio standard europeo sul genocidio: perché Srebrenica sì e Palestina no? (Giulio Chinappi); Accadde Oggi – 11 luglio 1995: Srebrenica, 30 anni fa il genocidio che l’Europa non ha voluto vedere.

Il doppio standard europeo sul genocidio: perché Srebrenica sì e Palestina no? (Giulio Chinappi) - Mentre l’Unione Europea ricorda i morti di Srebrenica definendo l’episodio come “genocidio”, essa rifiuta quella stessa definizione per le sistematiche campagne di distruzione e pulizia etnica subite ... Scrive farodiroma.it

Srebrenica, 30 anni dopo: le immagini e la storia del genocidio nel cuore d'Europa - I bosniaci ricordano quello che i serbi si ostinano a negare: «Ci chiamavano turchi». Segnala lastampa.it