Migliaia di file pedopornografici in casa | sorveglianza speciale per un 47enne

Su proposta del Questore di Treviso, Alessandra Simone, il tribunale di Venezia (Sezione Distrettuale delle Misure di Prevenzione), ha disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un 47enne italiano già condannato per violenza sessuale e corruzione di minorenni, attualmente. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

