Luca Lucci nuova tegola | indagato anche dall' antimafia di Reggio Calabria

Tra gli indagati nel procedimento Arangea Bis - Oikos, da cui sono scaturiti i 35 arresti di lunedì 14 luglio ad opera della procura di Reggio Calabria coordinata dal procuratore Giuseppe Lombardo, figura Luca Lucci, il leader ultras della Curva Sud con la contestazione di concorso di persone nel traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ne dĂ notizia Klaus Davi, autore del recente documentario "Quanta nostalgia di Luca Lucci" https:youtu.beCKw8TkAAJ3s, che riferisce: «Nell'ordinanza della Dda si legge: "Gullì Antonio, Trimboli Antonio Rosario e Lucci Luca 38. delitto p.ep. dagli artt. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Luca Lucci, nuova tegola: indagato anche dall'antimafia di Reggio Calabria

Cosa unisce Fedez, Salvini, Lazza ed Emis Killa? Un ultrà di nome Luca Lucci: “Vi racconto la storia più bella della vostra vita” - Milano – Dietro le porte chiuse dell’aula bunker di Milano, davanti ai magistrati che indagano sugli affari sporchi delle tifoserie milanesi, l’ex capo della curva milanista Luca Lucci ha descritto il rapporto che intercorreva tra lui e altre tre persone: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i rapper Fedez ed Emis Killa.

L’ex capo della Curva Sud rossonera Luca Lucci ai magistrati: “Non c’entro col tentato omicidio di Anghinelli, e non sono il capo di un’associazione a delinquere” - Milano, 9 maggio 2025 – "Non sono io il mandante di quel tentato omicidio". Ha continuato a parlare nell' aula bunker, a porte chiuse, difendendosi dalle accuse, come aveva fatto nelle precedenti due udienze, Luca Lucci, il capo della curva Sud milanista in carcere dal 30 settembre e uno degli imputati nel processo abbreviato, con più filoni, scaturito dalla maxi inchiesta milanese sulle curve di San Siro.

Ultras, agguato a Milano: spari contro l’auto di un uomo vicino a Luca Lucci - Le ultime sul caso Ultras che coinvolge il tifo organizzato del Milan, con una nuova aggressione ad un uomo vicino a Luca Lucci Milano torna a vivere momenti di alta tensione con un agguato in piena regola avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 maggio 2025, in via degli Imbriani, zona Maciachini.

