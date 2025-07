Juventus Next Gen parte la nuova stagione | le date delle prime amichevoli

Dopo aver raggiunto il secondo turno playoff nella scorsa stagione, la Juventus Next Gen è prontare per tornare in campo e preparare il 20252026. La formazione bianconera, militante nel campionato di Serie C, sarĂ guidata ancora da Massimo Brambilla, tornato sulla panchina durante lo scorso campionato, riprendendosi il posto che era stato lasciato a Paolo Montero e risollevando una squadra in grande difficoltĂ e che viaggiava al fondo della classifica. Con il ritorno di Brambilla la Juventus Next Gen ha cambiato decisamente marcia, risalendo in graduatoria e arrivando fino ai playoff. Per la prossima stagione l’obiettivo sarĂ quello di cercare di migliorare il risultato di quella precedente, ma prima ancora ci sarĂ l’esigenza di far crescere i giovani – come accaduto spesso negli ultimi anni – per poi dare la possibilitĂ alla Prima Squadra di attingere in caso di bisogno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, parte la nuova stagione: le date delle prime amichevoli

Date importanti per la stagione della Juve Next Gen Venerdì 25 luglio si scoprirà in che girone giocheranno i bianconeri (A/B) Sabato 26 luglio sorteggio Coppa Italia Serie C Lunedì 28 luglio sarà ufficiale il calendario della nuova stagione

