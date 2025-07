Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 luglio – con la soap turca Forbidden fruit. Nella puntata odierna Yildiz assicura ad Halit di non aver mai preso accordi con Ender, e lui le crede. Poi racconta tutto a Sengul, rivelandole il suo nuovo piano: far ingelosire Halit. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 15 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, replica puntata del 15 luglio in streaming | Video Mediaset