Gragnano Città della Pasta 2025 | torna l’evento che celebra la protagonista assoluta della tavola italiana

Dal 12 al 14 settembre, Gragnano diventa palcoscenico gourmet: torna Gragnano Città della Pasta, l'evento che ogni anno celebra la tradizione, la cultura centenaria e l'amore incondizionato per la pasta. Promosso dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, in collaborazione con il Comune di Gragnano e la Regione Campania, la manifestazione giunge quest'anno alla sua 23esima edizione, confermandosi un appuntamento iconico, che trasforma la città campana in un vero e proprio red carpet del gusto, attirando migliaia di visitatori da tutta Italia – e oltre. Quest'anno, più che mai, la protagonista assoluta sarà lei: la pasta di Gragnano IGP.