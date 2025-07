Ue complice di Israele Corte di Giustizia processa Commissione e Consiglio per non aver impedito il genocidio a Gaza

I giuristi di Jurdi chiedono di condannare l’inazione di Commissione e Consiglio su “genocidio”: viola il trattato dell’Unione La Commissione europea rischia un processo alla Corte di giustizia Ue per non aver impedito lo sterminio a Gaza. Mentre a Bruxelles si attende di sapere quali iniziat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ue complice di Israele, Corte di Giustizia processa Commissione e Consiglio per non aver impedito il genocidio a Gaza

In questa notizia si parla di: commissione - corte - giustizia - consiglio

Abuso dei contratti a termine del personale ATA, la Commissione Europea denuncia l’Italia in Corte di Giustizia UE - La Commissione Europea ha avviato una procedura contro l’Italia davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea – causa C-155/25 – contestando la violazione, protrattasi per oltre venticinque anni, delle norme europee sul lavoro a tempo determinato.

Abuso dei contratti a termine del Personale ATA: Commissione UE porta l’Italia davanti alla Corte di Giustizia - La Commissione Europea ha ufficialmente avviato una procedura contro l’Italia presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-155/25), accusandola di una violazione prolungata delle norme comunitarie con l’abuso dei contratti a termine.

Abuso contratti a termine al Personale ATA: Commissione UE porta l’Italia davanti alla Corte di Giustizia - La Commissione Europea ha ufficialmente avviato una procedura contro l’Italia presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-155/25), accusandola di una violazione prolungata delle norme comunitarie con l’abuso dei contratti a termine.

Giovedì 10 luglio il Parlamento europeo ha bocciato la mozione di sfiducia contro la Commissione europea e la sua Presidente, Ursula von der Leyen, con 360 voti contrari, 175 a favore e 18 astenuti. Un risultato già previsto da Alberto Alemanno, docente di Vai su Facebook

La cittadinanza europea in una recente pronuncia della Corte di giustizia; Diritto di prelazione nella finanza di progetto, la questione torna alla Corte di Giustizia Ue; Difesa, è scontro sul piano di riarmo Ue: la Commissione Juri vota a favore del ricorso alla Corte di Giustizia.

Gaza, il ricorso dei giuristi di Jurdi: “Ue complice di Israele: va processata” - La Commissione europea rischia un processo alla Corte di giustizia Ue per non aver impedito lo sterminio a Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it

“Ue complice di Israele: va processata per Gaza” - La Commissione europea rischia un processo alla Corte di giustizia Ue per non aver impedito lo sterminio a Gaza. Si legge su ilfattoquotidiano.it