Pallanuoto Carlo Silipo | Avevo chiesto di divertirsi la Cina sarà fastidiosa | ha giocato alla pari con l’Olanda

L’Italia ha travolto Singapore con lo schiacciante punteggio di 32-5 nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, regolando con ampio margine le modeste padrone di casa. Le azzurre hanno così chiuso il raggruppamento al secondo posto dopo aver perso lo scontro diretto con l’Australia e ora sono attese dal playoff contro l’insidiosa Cina. Il CT Carlo Silipo ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “ Avevo detto alle ragazze di affrontare questa partita col giusto spirito divertendosi. Sono contento che le rotazioni hanno funzionato e tutte le atlete sono andate a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Carlo Silipo: “Avevo chiesto di divertirsi, la Cina sarĂ fastidiosa: ha giocato alla pari con l’Olanda”

