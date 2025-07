Ong sale a 135 morti il bilancio di 48 ore di scontri in Siria

Sale a 135 uccisi il bilancio degli scontri nel sud della Siria, nella regione di Suwayda. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui alle vittime dei combattimenti tra forze druse, loro rivali beduini e forze governative, si aggiungono 19 persone giustiziate sommariamente nelle ultime ore a Suwayda e dintorni da uomini inquadrati nei ministeri della Difesa e dell' Interno di Damasco. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, sono state finora documentate le uccisioni di 12 civili della famiglia Radwan a Suwayda, il capoluogo investito dall'offensiva degli uomini agli ordini dell'autoproclamato presidente Ahmad Sharaa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ong, sale a 135 morti il bilancio di 48 ore di scontri in Siria

In questa notizia si parla di: siria - sale - bilancio - scontri

Ong, scontri nel sud della Siria, bilancio sale a 64 morti. In campo miliziani drusi e beduini, sostenuti da forze governo http://ow.ly/ccr7106fJBL | #ANSAmed #ANSA Vai su X

Ong, sale a 135 morti il bilancio di 48 ore di scontri in Siria; PODCAST. Siria: le forze di Al Sharaa a Sweida, sale bilancio morti; Ue a Israele: Attuare intesa su aiuti, basta morti. Madrid: Diritti umani violati, Ue agisca - Siria, Ministero Difesa: l'esercito è entrato nell'area a maggiornaza drusa, a Sweida.

Ong, sale a 135 morti il bilancio di 48 ore di scontri in Siria - Sale a 135 uccisi il bilancio degli scontri nel sud della Siria, nella regione di Suwayda. Lo riporta ansa.it

Siria: Ong, 116 uccisi in 2 giorni negli scontri nel sud - Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui si contano 64 uccisi tra i drusi, tra cui due minori e due donne, e 52 tra i governativi e loro alleati beduini della ... ansa.it scrive