Tra le produzioni televisive che stanno catturando l’attenzione del pubblico italiano durante la stagione estiva, Forbidden Fruit – conosciuta anche come Yasak Elma nella versione originale turca – si distingue per la sua popolarità e il suo forte coinvolgimento emotivo. La domanda più frequente riguarda il numero totale di puntate e la durata della trasmissione in Italia, considerando le differenze tra i formati originali e quelli adattati per il palinsesto locale. numero totale di puntate di forbidden fruit. In Turchia, Yasak Elma è andata in onda dal 2018 al 2023, totalizzando un grande successo di pubblico grazie a una trama ricca di colpi di scena e personaggi complessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Forbidden fruit: numero di puntate e finale su canale 5