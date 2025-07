Kevin De Bruyne  si allena per la prima volta a Castel Volturno. Giornata di test fisici per il fiore all’occhiello della campagna acquisti dei campioni d’Italia nel centro tecnico azzurro. Il fuoriclasse belga, che ieri ha trascorso una giornata di relax a Capri insieme alla moglie, oggi si sta allenando per la prima volta agli ordini di Antonio Conte. A celebrare quello che è un vero evento per tutto il campionato italiano, è l’account X  della Serie A che pubblica gli scatti di De Bruyne mentre si allena. A corredo delle foto un messaggio inequivocabile: “ The King in here “. De Bruyne, un valore aggiunto per Conte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - De Bruyne, primo allenamento a Castel Volturno