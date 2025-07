Prima di Noi la nuova grande saga familiare di Rai 1

La Rai racconta storie moderne, tratte dalla quotidianitĂ , ma ha bisogno anche delle grandi saghe che hanno caratterizzato la sua storia, la sua serialitĂ . Se I Leoni di Sicilia sono “sfuggiti” a Rai Fiction, la stessa cosa non è accaduta a un altro romanzo che racconta la storia di una famiglia italiana attraverso i secoli: si tratta di Prima di Noi di Giorgio Fontana, che è diventato un period drama in cinque puntate destinato al prime time 2026 di Rai 1. La trama di Prima di Noi. Una grande saga famigliare che abbraccia il Novecento italiano dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche. Tre generazioni della famiglia Sartori si dibattono tra la ricerca del successo personale, il sogno della rivoluzione, la cattedra di una scuola o il ring di un incontro di boxe. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Prima di Noi, la nuova grande saga familiare di Rai 1

Dopo Cannes, Tom Cruise è a Londra per la prima mondiale di "Mission: Impossible - The Final Reckoning", l'ottavo capitolo della saga d'azione - L ondra, 16 mag. (askanews) – Dopo la presentazione a Cannes, con qualche fan deluso per l’arrivo “poco spettacolare” sul red carpet, Tom Cruise ha fatto la star alla premiere mondiale di “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, l’ottavo capitolo della saga d’azione in cui torna a vestire i panni dell’agente Ethan Hunt.

Il capitolo finale di Vinland Saga in uscita prima del previsto? - Mentre i fan dell’anime attendono di sapere se verrà confermata una terza stagione di Vinland Saga, il creatore del manga Makoto Yukimura si prepara a dire finalmente addio a Thorfinn.

Squid game: scopri la novità imperdibile della saga prima dell’ultima stagione - anticipazioni sulla terza stagione di Squid Game: data di uscita e nuove modalità di intrattenimento.

«Vedere Maggie e Negan che combattono fianco a fianco, pur detestandosi, è il primo stratagemma che funziona in The Walking Dead: Dead City. » Dead City, quarto spin-off nato dall’universo di The Walking Dead, riprende la saga con due tra i personaggi Vai su Facebook

Una saga familiare che racconta Faenza - Il Resto del Carlino - Una saga familiare che racconta Faenza L’ultimo romanzo di Claudio Panzavolta ricostruisce il nostro Paese dalla fine della Seconda guerra mondiale agli anni Sessanta ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

«In questa saga familiare una rivoluzione dimezzata» - Leggo.it - La serie ad alto budget, per cui è stato ricostruito un quartiere intero di Palermo e parte del porto, racconta le vicende della famiglia dei Florio, dinastia di imprenditori nella Sicilia dell ... Lo riporta leggo.it