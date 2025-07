Intestino irritabile | un aiuto può arrivare da una dieta molto diffusa e salutare

Secondo uno studio dell'UniversitĂ del Michigan, potrebbe esserci un'alternativa alla classica dieta "Low FODMAP". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Intestino irritabile: un aiuto può arrivare da una dieta molto diffusa e salutare

In questa notizia si parla di: dieta - intestino - irritabile - aiuto

Aiutano a ridurre i livelli di colesterolo “cattivo”, tengono a bada il senso di fame e sono anche ottimi alleati dell’intestino. Dai benefici alle dritte per inserirli correttamente nella dieta, ecco tutto quello che c’è da sapere sui lupini - S ono noti soprattutto in versione snack da consumare durante spuntini o aperitivi. In realtà , però, i lupini si prestano a molteplici preparazioni, particolarmente indicate nell’ambito di un’alimentazione sana e ben bilanciata.

Gonfiore, crampi, intestino irritabile? Potrebbero essere i FODMAP.? Scopri come gestirli con l’aiuto di probiotici e un’alimentazione mirata.? In farmacia ti aspetta il nostro servizio gratuito di consulenza nutraceutica e fitoterapica.? Passa da noi o prenota Vai su Facebook

La dieta corretta è più efficace dei farmaci quando si soffre di intestino irritabile; Intestino irritabile: un aiuto dalla dieta low FODMAP; Cosa mangiare e cosa evitare se si ha l’intestino irritabile? Il dottor Giacomo Trallori spiega come organizzare la propria dieta.

Perché la dieta mediterranea aiuta a combattere la sindrome dell’intestino irritabile? - Secondo uno studio recente, per chi soffre di intestino irritabile la dieta mediterranea potrebbe essere un'alternativa alla classica dieta Low FODMAP. Come scrive gazzetta.it

Approcci emergenti nella gestione del sindrome dell’intestino irritabile - Analizziamo le ultime tendenze nelle strategie nutrizionali per il sindrome dell'intestino irritabile e il loro impatto sulla qualità della vita. Riporta tuobenessere.it