A Roma al via 19 luglio Effetto Notte con omaggio a Dario Argento

Roma, 15 lug. (askanews) – Dal 19 al 27 luglio torna a Roma, nell’Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, Effetto Notte, l’oramai tradizionale iniziativa a ingresso gratuito promossa dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale d’intesa con la Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC e in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Direzione Musei Statali della CittĂ di Roma e con il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali. L’edizione 2025 vedrĂ una serata speciale di preapertura, il 19 luglio, con la proiezione (alle 21) di “Onde ribelli: 50 anni di libertĂ in FM” di Maurizio Pizzuto – documentario che celebra i 50 anni dalla nascita delle prime radio libere italiane – e a seguire “La tregua” di Francesco Rosi – film fondamentale per ricordare la Shoah e per ricordare un regista di cinema civile e di impegno che ha saputo incarnare oltre cinquant’anni di cinema e di storia d’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

