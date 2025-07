Venerdì nuovo sciopero alla Lidl per contratto integrativo

L'ennesimo incontro è finito con un nulla di fatto; per questo i sindacati nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno deciso di confermare lo stato di agitazione proclamando una ulteriore giornata di sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori Lidl Italia per venerdì prossimo, 18 luglio. Il confronto con la direzione di Lidl Italia al tavolo convocato la scorsa settimana (il 10 luglio) - si legge in una nota dei sindacati - si è concluso con esito negativo. "Ricordiamo che la proposta avanzata da Lidl Italia alle segreterie nazionali - si legge nella nota di Filcams, Fisascat e Uiltucs - non risponde alle aspettative e al mandato che le organizzazioni sindacali hanno ricevuto dalle lavoratrici e dai lavoratori né sulla parte economica né sulla parte riguardante l'organizzazione del lavoro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venerdì nuovo sciopero alla Lidl per contratto integrativo

In questa notizia si parla di: lidl - venerdì - sciopero - contratto

Confermata la mobilitazione nazionale e lo #sciopero #Lidl! Per Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs le proposte ricevute non sono accettabili. Servono rispetto, dignità, condizioni giuste: vogliamo il contratto, ne abbiamo diritto! La mobilitazione conti Vai su Facebook

Confermata la mobilitazione nazionale e lo #sciopero #Lidl! Per Filcams, Fisascat e Uiltucs le proposte ricevute non sono accettabili. Servono rispetto, dignità, condizioni giuste: vogliamo il contratto, ne abbiamo diritto! La mobilitazione continua #IlCon Vai su X

Venerdì nuovo sciopero alla Lidl per contratto integrativo; LIDL: SCIOPERO NAZIONALE DOPO LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE PER IL CONTRATTO INTEGRATIVO. SABATO 24 MAGGIO PRESIDIO DAVANTI IL PUNTO VENDITA DI VIA PICCARD; Lidl, sciopero per 23mila lavoratori della catena: “Proposte insufficienti dall’azienda”.