La Commissione Ue ha messo ufficialmente sul tavolo dei Paesi la lista di controdazi da 72 miliardi di euro pronti a scattare in risposta alle tariffe Usa cosiddette reciproche e sulle auto. Dopo la consultazione pubblica chiusa il 10 giugno, il pacchetto iniziale da 95 miliardi è stato ridimensionato, ma - stando all'elenco visionato dall'ANSA - conserva i pezzi forti dell' export a stelle e strisce: carni bovine e suine, suv, pick-up e componenti aeronautici legati a Boeing. Nel mirino anche il simbolico bourbon del Kentucky. L'elenco è ancora suscettibile di modifiche, precisa una fonte diplomatica, confermando che l'esame dei Ventisette porterà "a nuovi aggiustamenti" prima del via libera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sul tavolo controdazi Ue da 72 miliardi, bourbon e Boeing dentro

