Allarme a Torino Lingotto | alcune persone si sentono male per una sostanza urticante

Allarme nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio 2025, in corso Traiano a Torino. All'altezza del civico 158 alcune persone hanno accusato malesseri dovuti all'esalazione di una sostanza urticante, probabilmente una fiala o dello spray. Una donna ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: allarme - torino - alcune - persone

Allarme a Torino Parella: donna si sente male in casa, il suo cane (che abbaiava da due giorni) rende difficoltosi i soccorsi - Allarme all'ora di pranzo di oggi, sabato 3 maggio 2025, in via Bianchi a Torino. I sanitari, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono dovuti intervenire al quarto piano del palazzo al civico 41 in cui si sentiva un cane abbaiare da due giorni e da cui provenivano cattivi odori.

Torino, i fidanzati uccisi dal vicino e quell’allarme dato, al 118, poche ore prima dell’omicidio - Andrea Longo, 34 anni, ha ucciso i vicini di casa Chiara Spatola, 29 anni, e il compagno di lei, Simone Sorrentino, 25 anni.

Persona dispersa nel fiume Stura a Torino, l’allarme lanciato dai passanti: ricerche in corso - È dalla serata di giovedì 8 maggio che proseguono senza sosta le ricerche di una persona che, secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, sarebbe caduta nel fiume Stura dal ponte Amedeo VIII, alla periferia nord della città di Torino.

Diciotto persone ferite, sei delle quali ricoverate in ospedale, a seguito di un allarme incendio a bordo di un aereo Boeing 737 della compagnia low-cost... Vai su Facebook

Allarme a Torino Lingotto: alcune persone si sentono male per una sostanza urticante; Torino, allarme sicurezza a Barriera di Milano: tre accoltellamenti in quattro giorni, l’ultimo durante una rapina in via Martorelli; Torino: ragazzo di 19 anni accoltellato e ucciso in strada.

A Torino è allarme per il rapinatore “strangola pensionati”: la ... - A Torino è scattato l’allarme per un pericoloso rapinatore, soprannominato sui giornali locali come il “rapinatore strangola anziani“, che sta seminando il terrore nel quartiere Santa Rita. Secondo blitzquotidiano.it

Allarme a Moncalieri: incendio all'interno di una ditta di autodemolizioni - verosimilmente a provocarlo è stato il malfunzionamento di un ... Lo riporta torinotoday.it