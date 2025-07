Il Dna di Ignoto 3 la nuova pista nel delitto di Garlasco | tamponi ad almeno 30 persone

Garlasco (Pavia), 15 luglio 2025 – È spuntata una nuova pista nel delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, a Garlasco, nel Pavese: un Dna maschile sconosciuto è stato trovato nel cavo orale della vittima. Le analisi genetiche confermano la presenza di un profilo non attribuibile né ad Alberto Stasi – in carcere dopo una condanna definitiva – né ad Andrea Sempio, indagato in questa nuova inchiesta, e neppure alle persone della sua più stretta cerchia di amici. Chiara Poggi è stata uccisa la mattina del 13 agosto 2007 Garlasco, il Dna ignoto su Chiara Poggi non è degli amici di Sempio: esclusi Freddi, Capra e il ‘frate’ Biasibetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

