Il figlio di Cristiano Ronaldo svela involontariamente la regola che tutti devono rispettare in casa

Cristiano Ronaldo Junior ha trascorso una giornata in diretta su Twitch con lo streamer Rakai. Insieme ad altri amici sono poi andati a casa del calciatore portoghese per giocare una partita in giardino ma a patto che Rakai non indossasse la maglia del Benfica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo - casa - figlio

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - 2025-05-27 09:17:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Mario Balotelli Mantieni attivo.

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli non parteciperà alla Champions asiatica nella prossima stagione, un risultato negativo che ha scatenato la rabbia dei tifosi.

Cristiano Ronaldo, i 1000 gol sempre più vicini ma terzo anno consecutivo senza trofei - Cristiano Ronaldo concentratissimo sull’obiettivo dei 1000 gol, ma al costo delle vittorie di squadre: terza stagione senza titoli per CR7 Cristiano Ronaldo continua a segnare a raffica con l’Al-Nassr, ma dopo tre stagioni in Arabia Saudita non è riuscito a sollevare neanche un trofeo di rilievo.

Tragedia familiare a Luino: un uomo di 57 anni è stato ucciso a coltellate dal figlio durante una lite in casa. Mamma e fratello hanno assistito all’omicidio. Il 25enne è stato fermato dai carabinieri. Vai su Facebook

Il figlio di Cristiano Ronaldo svela involontariamente la regola che tutti devono rispettare in casa; È l'ora di Cristiano jr: i figli di papà e un futuro da decifrare; Cristiano Ronaldo e Georgina blindati in casa a Riad dopo le minacce ricevute: lei evita di uscire e oscura le.

Cristiano Ronaldo, la figlia Alana Martina ha le idee chiarissime: «Cosa voglio fare da grande? Niente». Il consiglio di CR7 VIDEO - In casa Ronaldo, la piccola Alana Martina, figlia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, ha conquistato il pubblico diventando protagonista involontaria di uno dei momenti più virali della terza s ... msn.com scrive

Cristiano Ronaldo, la figlia di CR7 ha già capito tutto: a soli 6 anni ha le idee chiare - In casa Ronaldo, la piccola Alana Martina, figlia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, ha conquistato il pubblico diventando protagonista involontaria di uno dei momenti più virali della terza s ... Scrive msn.com