Borsa | Europa fiacca dopo l' inflazione Usa Milano -0,1%

Si confermano caute le principali borse europee dopo il rialzo sopra le stime dell' inflazione Usa in rialzo del 2,7% su base annua in giugno. Parigi è invariata, Milano cede lo 0,11% e Londra lo 0,03%. Salgono Francoforte (+0,15%) e Amsterdam (+0,6%,) mentre resta indietro Madrid (-0,67%). Contrastati i future Usa. In calo a 85 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi contro i 69,3 della Francia e i 173,3 degli Usa. In calo di 5,3 punti il rendimento annuo italiano al 3,54% e di 4 punti quello tedesco al 2,69%. Stabile il dollaro a quasi 0,86 euro e oltre quota 0,74 sterline, mentre cede il Bitcoin (-4,13% a 116. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa fiacca dopo l'inflazione Usa, Milano -0,1%

Borsa di Milano stabile, oscillazioni in Europa dopo calo inflazione eurozona - La Borsa di Milano si porta in parità e gli altri listini in Europa oscillano dopo i dati sull' inflazione che scende sotto quota 2% nell' eurozona.

Borse europee stabili: Milano resiste con inflazione USA sotto attese e focus sulla BCE - Le Borse europee tengono e con esse anche Milano con l' inflazione americana meglio delle attese e dati di Italia Spagna che restano sotto il 2%.

Borsa: l'Europa e Milano piatte in attesa dell'inflazione Usa - Mercati azionari del Vecchio continente senza movimenti di rilievo, con l'attenzione degli operatori che sembra concentrata sul dato dell' inflazione statunitense, che verrà pubblicato nel primissimo pomeriggio.

