Modesto Juve adesso è ufficiale! È il nuovo DT dei bianconeri | il comunicato con tutti i dettagli sul suo ruolo

Modesto Juve, adesso è ufficiale l’arrivo in bianconero del nuovo DT: tutti i dettagli presenti nel comunicato. La Juventus ha annunciato ufficialmente l’ingresso di François Modesto come nuovo Direttore Tecnico della prima squadra. Il dirigente francese, che vanta una carriera da calciatore in Serie A e una significativa esperienza come dirigente con il Monza e l’Olympiacos è stato presentato con questo comunicato. COMUNICATO – « La Juventus  è felice di accogliere François Modesto  che da oggi, martedì 15 luglio 2025, ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico  del Club, a diretto riporto del Direttore Generale, Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modesto Juve, adesso è ufficiale! È il nuovo DT dei bianconeri: il comunicato con tutti i dettagli sul suo ruolo

In questa notizia si parla di: modesto - juve - adesso - ufficiale

Paolo Rossi non ha dubbi: «La Serie A sta arrivando ai minimi termini. Bologna Juve partita tecnicamente di livello modesto» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Paolo Rossi non ha dubbi dopo la prestazione della Juve contro il Bologna: il VIDEO con tutte le dichiarazioni.

Modesto Juve: nome nuovo per il ruolo di Direttore Tecnico bianconero. La sua storia, chi è e perché piace a Comolli - di Redazione JuventusNews24 Modesto Juve: nome nuovo per il ruolo di Direttore Tecnico. Chi è il profilo scelto da Comolli e perché piace così tanto al dirigente bianconero.

Modesto Juve, il francese è il nome vagliato da Chiellini e Comolli nella giornata di ieri: può ricoprire quel ruolo in società ! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Modesto Juve, Chiellini e Comolli lo hanno opzionato come prima scelta nel ruolo di DT: piace soprattutto per due fattori.

In giornata ci sarà l'annuncio ufficiale del nuovo direttore tecnico della #Juventus, François #Modesto. Vai su X

François Modesto sarà il nuovo direttore tecnico della Juventus. Nella giornata di oggi è giunta la notizia (non ancora ufficiale, ma sostanzialmente confermata da tutti i principali operatori di mercato) della scelta fatta da Damien Comolli che ha così finalmente Vai su Facebook

Modesto dt Juve, ora è anche ufficiale: Vincere in Italia e in Europa; Juve alla francese: François Modesto è il direttore tecnico. Ecco chi è il nuovo dirigente, ha un passato da calciatore in Italia. Ora il ds: in pole un ex bianconero; Juve, chi è Modesto: il nuovo dt bianconero scelto da Comolli.

Modesto dt Juve, ora è anche ufficiale: "Vincere in Italia e in Europa" - A diramare la notizia ufficiale è stata la stessa Juventus attraverso un comunicato stampa che recita quanto segue: "La Juventus è felice di accogliere François Modesto che da oggi, martedì 15 luglio ... Lo riporta tuttosport.com

Modesto Juve, adesso è arrivata anche la firma! Il francese è il nuovo DT dei bianconeri: all’appello manca solo questo atto formale. I dettagli - Modesto Juve, il francese è il nuovo DT della Vecchia Signora: adesso c’è anche il conforto della firma! Riporta juventusnews24.com