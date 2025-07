Strano odore dalle scatole di dolci spedite per posta spuntano 1.500 tarantole nascoste | Senza parole

Quando hanno aperto le scatole, che avrebbero dovuto contenere Pan di spagna al cioccolato, i doganieri dell'aeroporto di Colonia Bonn, in Germania, si sono trovati davanti ben 1.500 giovani tarantole nascoste all'interno di contenitori di plastica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

